شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل خطة البرلمان: تخفيض أسعار 4 سلع تموينية يتماشى مع ركود الاقتصاد العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن خفض وزارة التموين أسعار 4 سلع تموينية (السكر والزيت والأرز والدقيق)، أمرا طبيعيا، لأنه يتماشى مع حالة الركود الاقتصادى العالمى خلال الفترة الحالية.

وتوقع عمر استمرار انخفاض أسعار السلع التموينية خلال الفترة المقبلة، بحيث تنخفض بنسبة 10% مع بداية العام المقبل، فى ظل استمرار حالة الركود الاقتصادى العالمى والذى سيؤثر أيضا على أسعار النفط عالميا.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن انخفاض أسعار النفط عالميا بسبب قلة الطلب عليه، متوقعا أن تتراجع أسعار النفط أيضا خلال العام المقبل بنسبة 15%، مضيفا "وهو أمر إيجابى لمصر خلال الفترة المقبلة، ما سيكون له تأثير على انخفاض أسعار المحروقات والبنزين والسولار".

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وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أصدرت قرارا بتخفيض أسعار بعض السلع التموينية لأصحاب البطاقات ومستحقى الدعم الأحد الماضى لتشمل 4 سلع.

وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات له، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بتخفيض أسعار بعض السلع التموينية على البطاقة لتشمل سلع "السكر والزيت والأرز والدقيق".

وتم تحديد سعر زيت الخليط بنحو 8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه وكيلو السكر بـ8.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات، بالإضافة لسعر كيلو الأرز عند 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات والدقيق المعبأ عند 6.50 جنيه بدلا من 6.75 جنيه.

كما قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيها والدقيق المعبأ ورقي 1 كيلو جرام بسعر 7.25 جنيه.