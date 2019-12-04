عاجل.. محكمة الاستئناف بالرباط تنتصر لكودار ضد بنشماش وتؤكد شرعية لجنته التحضيرية

قضت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، بشرعية اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، التي يوجد على رأسها سمير كودار، بعدما لجأ الأمين العام للحزب، حكيم بنشماش، للقضاء للطعن في شرعيتها، ونال حكما ابتدائيا لصالحه.

وأسدلت محكمة الاستئناف في الرباط، اليوم الأربعاء، الستار على المواجهة القضائية بين حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وسمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للحزب.

وكان لقادة تيار “المستقبل” آمال كبيرة في القرار، الذي صدر اليوم، لا سيما أن دفاع كودار تمسك طوال الجلسات الماضية، بتسريع وتيرة النظر في القضية كي يصدر حكما، قبل منتصف شهر دجنبر الحالي، إذ من المقرر لديهم عقد مؤتمر للحزب بعد ذلك.

المحكمة الابتدائية كانت قد قضت بإبطال انتخاب كودار رئيسا للجنة التحضيرية، لكنه استأنف الحكم، معززا دفاعه بكل من النقيب محمد الشهبي، والمحامي إبراهيم الراشدي.

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وبدأت المشاكل في حزب الأصالة والمعاصرة، شهر ماي الماضي، عندما رفض بنشماش الاعتراف بنتائج انتخاب هياكل اللجنة التحضيرية، بعدما آلت إلى خصومه من وجوه تيار “المستقبل”.

ومنذ ذلك الحين، تدهورت الأوضاع سريعا داخل الحزب، ووصلت إلى ردهات المحاكم.

وتسبب الحكم الابتدائي في تأجيل مؤتمر، كان يجري التحضير له من لدن تيار “المستقبل” في شتنبر الماضي، وقد وضع تاريخا جديدا في منتصف شهر دجنبر الحالي.