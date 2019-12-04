يوسف الزين يصدر “أنورمال”.. كلمات وألحان زهير بهاوي- فيديو

أطلق الفنان الشاب، يوسف الزين، أخيرا، أغنية جديدة على شكل فيديو كليب، تحت عنوان “أنورمال”.

ويندرج كليب “أنورمال” ضمن خانة راي “الواي الواي”، وقد كتب الكلمات ولحنها الفنان الشهير، زهير بهاوي، فيما كان إخراج الكليب للشاب عماد الزيات.

وتتحدث كلمات الأغنية عن اللوم، والعتاب للمحبوبة، التي أصبحت لعوبة، فيقرر شريكها في العلاقة العاطفية التخلي عنها، بعدما مل من تكرار الموضوع نفسه.

وتعرف الجمهور على يوسف الزين بأغان سابقة، حققت نجاحا على “يوتوب”، منها أغنية “قلبي فخطار”، التي تجاوز عدد مشاهداتها 9 مليون مشاهدة.