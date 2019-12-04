من بينها الديربي.. 12 مباراة للرجاء والوداد في ظرف 3 أسابيع

يخوض فريقا الرجاء والوداد البيضاوين، 12 مباراة خلال 3 أسابيع، تتوزع بين البطولة الاحترافية، ودور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويستهل الفريق الأخضر مبارياته في الشهر الجاري، الجمعة القادم، عندما يحل ضيفا على فيتا كلوب الكونغولي، ضمن ثاني جولات المجموعة الرابعة لدوري الأبطال.

ويعود الرجاء إلى المغرب لخوض 3 مباريات مؤجلة عن البطولة الاحترافية، أمام كل من المغرب التطواني ضمن الأسبوع الرابع، وسريع واد زم في إطار الدورة السابعة، ثم حسنية أگادير لحساب الجولة السادسة.

وسيكون النسور الخضر في 22 من الشهر الجاري، على موعد مع لقاء الديربي أمام الوداد برسم الأسبوع العاشر من البطولة، قبل أن يختتم الفريق 6 أيام بعد ذلك مبارياته في شهر دجنبر، باستقبال شبيبة القبائل الجزائري، في ثالث جولات دوري الأبطال.

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أما الفريق الأحمر، فيقص شريط مواجهاته في الشهر الحالي، السبت القادم، باستضافة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا.

ويرحل الوداد بعد ذلك إلى خريبگة لمواجهة الأولمبيك المحلي، في لقاء مؤجل عن الأسبوع السادس من البطولة، قبل أن يستقبل الجيش الملكي ضمن مباراة مؤجلة عن الجولة السابعة، ثم يحل ضيفا على رجاء بني ملال برسم الدورة الثامنة.

ويصطدم بطل المغرب بغريمه الرجاء، على أن يستقبل في 28 من الشهر الجاري، بيترو أتليتيكو الأنغولي لحساب الجولة الثالثة لدوري الأبطال، وهي المواجهة الأخيرة للفريق خلال شهر دجنبر.