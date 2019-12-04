تراجع بحوالي 55% في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إسبانيا

أكدت وزارة الداخلية الإسبانية أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا عن طريق البحر إلى التراب الإسباني سجل خلال الفترة ما بين فاتح يناير وفاتح دجنبر تراجعا مهما قدرت نسبته بحوالي 55 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018 .

وقالت الوزارة في تقرير لها حول ” الهجرة غير الشرعية خلال الفترة ما بين يناير ودجنبر 2019 ” أن ما مجموعه 24 ألف و 31 مهاجرا غير شرعي وصلوا إلى السواحل الإسبانية على متن قوارب إلى حدود فاتح دجنبر مقابل 53 ألف و 04 مهاجرا خلال نفس الفترة من عام 2018 وهو ما يمثل تراجعا بلغت نسبته 7 ر 54 في المائة .

وأوضح نفس المصدر أن عدد القوارب التي وصلت إلى السواحل الإسبانية محملة بالمهاجرين غير الشرعيين بلغ خلال نفس الفترة 1098 قاربا مقابل 1959 قاربا خلال الفترة ما بين يناير ودجنبر من عام 2018 وهو ما يمثل انخفاضا قدرت نسبته ب 44 في المائة .

وأشار إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا عبر البر إلى إسبانيا انتقل من 6288 في فاتح دجنبر من عام 2018 إلى 5744 إلى حدود نهاية شهر دجنبر الجاري مسجلا بذلك انخفاضا بلغت نسبته 7 ر 8 في المائة .

وتؤكد هذه الأرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية الإسبانية المنحى التنازلي في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إسبانيا خلال السنوات الأخيرة سواء عن طريق البر أو البحر .