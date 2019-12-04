عرض فيلم “أدم” للمخرجة المغربية، مريم التوزاني، لأول مرة في المغرب، في مهرجان مراكش، ليلة أمس الثلاثاء، بعدما حصد جوائز في مهرجانات كبرى، ورشح لتمثيل المغرب في الأوسكار.
منتج الفيلم، نبيل عيوش، زوج المخرجة، مريم التوزاني، قال: “فخور بزوجتي لأن عملها حقق نجاحا، وفرح جدا لعرضه لأول مرة في المغرب”.
وأضاف عيوش: “ساعدت زوجتي كمنتج، وقدمت لها كل ما يمكنني تقديمه، لكن الإخراج هي من تكلفت به”.
وبدورها قالت مريم التوزاني عن نجاح فيلمها: “إنه عمل من القلب، وكنت واثقة من نجاحه”.
وعن زوجها، زادت التوزاني: “زوجي ديما عندو دور كبير في حياتي حتى في الفيلم، كان فاهم علاش كتعاود القصة “.
كانت هذه تفاصيل خبر نبيل عيوش: فخور بزوجتي مريم التوزاني.. وهذه الأخيرة: زوجي عندو دور كبير وفيلم أدم خدمتو من القلب – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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