قمة الناتو: فيديو يُظهر سخرية قادة دول أوروبية من ترامب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء، ما بدا أنه "استهزاء" صادر عن أربعة قادة لدول مختلفة مُشاركة في قمّة حلف الناتو في بريطانيا، بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبدا في الفيديو الذي نشرته هيئة الإذاعة الكندية على الإنترنت، أن رئيس وزراء كندا، جاستين ترودو، يسخر من سلك ترامب خلال اليوم الأول من سلسلة اجتماعات قمّة الناتو الذي يستمر حتى يوم غد الخميس.

وقال ترودو لمجموعة من قادة الدول، وهم الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ورئيس حكومة هولندا، مارك روتا، تعليقا على تأخير ترامب 40 دقيقة عن القمة: "لقد تأخر لأنه عقد مؤتمرا صحافيا لمدّة 40 دقيقة، دون تخطيط"، دون أن يذكر اسمه بشكل واضح.

وأضاف ترودو: "يُمكننا نلاحظ كيف سقطت فكوك أعضاء فريقه على الأرض".

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وبدا ماكرون أيضا مشاركا في المحادثة، دون إمكانية سماع تعليقاته، بينما بدا جونسون مبتسما، إضافة إلى أن جميع قادة هذه الدول بدوا غير مدركين إلا أن هناك من يسجّل محادثتهم.

وجاء ذلك بعدما وقعت "مشادة كلامية" بين ماكرون وترامب، بعدما قدم كل منهما رأيه المناقض للآخر في كيفية رؤيتهما لحلف الناتو.

وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع على الإنترنت عموما، ومواقع التواصل الاجتماعي خصوصا، حيث سخر الكثيرون من استهزاء قادة الدول من ترامب.