إدانة استمرار الاعتداءات على الممتلكات العامة بطرعان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أدان مجلس طرعان المحلي استمرار مسلسل الاعتداءات على الممتلكات العامة، وآخرها الاعتداء، الليلة الماضية، على ملعب العشب الاصطناعي، الواقع شرقي القرية وإحراقه وإلحاق أضرار فيه.

وقال مجلس طرعان المحلي، إن "هذا الملعب جمع ووحد قبل أشهر قليلة، كافة أهالي طرعان، من جميع العائلات، خلال دوري التسامح الذي أقيم في شهر رمضان المبارك، ويذكر الجميع أجواء الألفة والمحبة والتسامح التي سادت المكان".

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وأكد أن "المؤسسات العامة في القرية تخدم الجميع، الصغير قبل الكبير، وأن الاعتداء عليها هو بمثابة الاعتداء على جميع أهالي طرعان. من يقوم بهذه الأعمال يسعى إلى عرقلة مسيرة النجاحات والتلاعب بمستقبلنا وإعادتنا إلى الوراء".

وختم مجلس طرعان المحلي بالقول: "نطالب الشرطة في أخذ دورها لوقف هذه الأعمال، لكن علينا جميعا أن نتكاتف ونوحد الصفوف وأن نعمل كل ما بوسعنا لوقفها. عشتم وعاشت طرعان عامرة آمنة ومزدهرة".