ارتفاع أسعار النفط مع احتمال تمديد قيود الإنتاج

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، متأثرة باحتمال تمديد الدول المنتجة للنفط، الأعضاء في منظمة "أوبك"، قيود على الإنتاج لدعم السوق، في سلسلة اجتماعات تُعقد هذا الأسبوع.

وجاء ارتفاع النفط أيضا بعدما أظهرت بيانات للقطاع أن مخزونات النفط الخام الأميركية تراجعت بأكثر من المتوقع مما ساهم في رفع الأسعار.

وبحلول الساعة 09:06 صباحا، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 44 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 61.26 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 38 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 56.48 دولار.

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وتعد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، للموافقة على زيادة خفض إنتاج النفط هذا الأسبوع حين يجتمعون في فيينا وفقا للعراق ثاني أكبر منتج في المنظمة.

وقال وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، للصحافيين أمس الثلاثاء، في فيينا إن عددا من الأعضاء الأساسيين يميلون إلى زيادة الخفض.

وتجتمع "أوبك" يوم الخميس المُقبل، وبعد ذلك تجتمع "أوبك+" يوم الجمعة. وتخفض "أوبك+" الإمدادات منذ 2017 ومن المتوقع أن تُبقي على التخفيضات سارية لتخفيف أثر الإنتاج القياسي في الولايات المتحدة.

وانخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي بحسب معهد البترول الأميركي. وتراجعت مخزونات الخام بمقدار 3.7 مليون برميل وهو ما يزيد عن مثلي المستوى المتوقع لانخفاض قدره 1.7 مليون برميل.