ماذا قالت مقاومة البيضاء عن استشهاد القائد العميد الركن عدنان الحمادي؟

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

أرسل أفراد وقيادات مقاومة البيضاء تعزية ومواساة إلى أولاد الشهيد القائد عدنان الحمادي والى كافة الاهل والأصدقاء وكافه الاحرار بوطننا الحبيبب.



وفيما يلي ننشر نص التعـــزية

بسم الله الرحمن الرحيم

(ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون)

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا يوم أمس الاثنين باستشهاد القائد البطل العميد الركن عدنان الحمادي قائد لواء 35 مدرع بعملية غادرة وجبانة هزت كافة جبال و وديان يمننا الحبيب .

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وبهذا المصاب الجلل إذ نعزي اولاد الشهيد القائد "زكريا و محمد و أكرم"

وكافة الأسرة الكريمة والأصدقاء و أبطال مقاومة تعز و الجيش الوطني و كافة الأحرار بوطننا الحبيب.

حيث و الشهيد القائد كان من القادة القلائل الذين لم يخونوا قسمهم العسكري و الثورة و الوطن ونزل منذ الساعة الاولى لدفاع عن الدين و الوطن و لم يحاول الفرار الى الخارج او الانضمام الى الاعداء بل نزل هو وافراده وشارك جنب الى جنب مع ابطال مقاومة تعز و كان لهم هذا الشرف العظيم وقد مرغ كافة المليشيات الغازية بالتراب هو ومن معه من الابطال،

ولم ينحني يوماً بل كان سداً منيعاً ضد أعداء الدين و الوطن، رغم محاولات و مخططات خبيثة يحملها الأعداء بجر المعركة الى خلافات و فتنة داخلية و ترك العدو يستعيد أنفاسه إلا انه أفشلهم و لم يفلحوا أمام قائداً حكيماً و محنكاً و وطنياً صادقاً ، رحمة الله عليه و لا نامت عيون الجبناء ،

نسأل الله أن يتغمد الشهيد البطل هو وكافة الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته،

ويلهم أهله و ذويه الصبر و السلوان .

وإنا لله وإنا إليه راجعون .

أفراد وقيادات مقاومة البيضاء