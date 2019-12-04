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شكرا لقرائتكم خبر عن قصف مدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في رازح بصعدة والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 ديسمبر 2019
قصفت القوات السعودية ، اليوم الأربعاء، كانون الأول 04، 2019، تحركات حوثية في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي البلاد.
وقالت مصادر ميدانية إن المدفعية هاجمت تحركات للحوثيين في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية.
وأضافت المصادر أن القصف المدفعي مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف المدفعي.
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