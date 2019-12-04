شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا رفض «جونسون» التقاط صورة مع «ترامب»؟ والان نبدء بالتفاصيل
كان جونسون، الذي يستعد لانتخابات عامة تجرى في 12 ديسمبر، طلب من ترامب عدم التدخل في الحملة الانتخابية. وترى صحف بريطانية أن جونسون يحاول تجنب الظهور مع ترامب الذي لا يحظى بشعبية في بريطانيا.
وقال جونسون للصحفيين اليوم الأربعاء "عقدنا اجتماعاً جيداً للغاية وناقشنا مستقبل حلف شمال الأطلسي وما يحدث في سوريا وعدة قضايا أمنية أخرى".
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