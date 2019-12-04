شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا رفض «جونسون» التقاط صورة مع «ترامب»؟ والان نبدء بالتفاصيل

اجتمع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر أمس الثلاثاء وقال جونسون رداً على سؤال عن تحاشيه التصوير مع ترامب إنه سيلتقط صوراً مع جميع زعماء حلف شمال الأطلسي في وقت لاحق.

كان جونسون، الذي يستعد لانتخابات عامة تجرى في 12 ديسمبر، طلب من ترامب عدم التدخل في الحملة الانتخابية. وترى صحف بريطانية أن جونسون يحاول تجنب الظهور مع ترامب الذي لا يحظى بشعبية في بريطانيا.

وقال جونسون للصحفيين اليوم الأربعاء "عقدنا اجتماعاً جيداً للغاية وناقشنا مستقبل حلف شمال الأطلسي وما يحدث في سوريا وعدة قضايا أمنية أخرى".