شكرا لقرائتكم خبر عن 4 سنوات من القطيعة.. وزير الخارجية الصيني في سول لإصلاح العلاقات والان نبدء بالتفاصيل

وصل وزير الخارجية الصيني وانج يي إلى سول اليوم الأربعاء، فى أول زيارة منذ أكثر من أربعة أعوام حيث يسعى البلدان لإصلاح العلاقات التي تدهورت بسبب نشر أنظمة دفاع جوى أمريكية مضادة للصواريخ فى كوريا الجنوبية.

وقال مسئولون فى سول إن يي سيلتقى خلال الزيارة التى تستمر يومين مع وزيرة الخارجية الكورية كانج كيونج-وا والرئيس مون جيه-إن.

كانت آخر زيارة قام بها يي لسول في 2015 للمشاركة فى اجتماع ثلاثى حضرته اليابان أيضا.

وبعد ذلك بعام بدأ خلاف بين البلدين بسبب النشر المرتقب لأنظمة الدفاع الجوية الأمريكية المضادة للصواريخ (ثاد)،المصممة لردع الصواريخ الباليستية، في كوريا الجنوبية.

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وقالت بكين إنها تؤثر على توازن الأمن الإقليمي نظرا لأن نظام الرادار القوي بها يمكنه اختراق الأراضي الصينية.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن جدول أعمال زيارة يي في سول سيشمل على الأرجح التخطيط لعقد اجتماع ثلاثي يشمل اليابان في الصين في ديسمبر الجاري وزيارة محتملة للرئيس الصيني شي جين بينج لكوريا الجنوبية ومناقشة المحادثات النووية المتعثرة مع كوريا الشمالية.

وقالت وزارة دفاع كوريا الجنوبية إن سول تسعى لفتح خطوط ساخنة عسكرية إضافية مع الصين لتحسين الاتصالات. وناقش وزيرا دفاع البلدين القضية على هامش مؤتمر عالمي في بانكوك الشهر الماضي.