عمليات بغداد: اصابة تسعة عناصر أمن برمي رمانة يدوية في شارع الرشيد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، عن اصابة تسعة عناصر أمن برمي رمانة يدوية في شارع الرشيد عند حاجز البنك المركزي وسط العاصمة. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن مجهولين القوا، ظهر اليوم، رمانة يدوية استهدفت القوات الامنية عند حاجز مبنى البنك المركزي العراقي في شارع الرشيد وسط العاصمة، ما أسفر عن إصابة تسعة من العناصر الامنية بجروح.



وأوضحت أن اربعة من المصبين بحالة حرجة، مشيرة الى نقلهم الى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

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