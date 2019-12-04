غدا.. محاكمة أفراد شغب وضباط متورطين بقتل المتظاهرين في الديوانية

كشف مصدر في محكمة استئناف الديوانية، اليوم الاربعاء، عن موعد محاكمة بعض أفراد قوات مكافحة الشغب والضباط المتورطين بقتل المتظاهرين.
وتشهد محافظة الديوانية تظاهرات سلمية تأييدا لما تشهده العاصمة بغداد ومحافظات جنوب البلاد، لكنها جوبهت بقمع اسفر عن سقوط ضحايا.
وبحسب الاحصاءات الرسمية فقد كانت حصيلة تلك الضحايا مقتل سبعة متظاهرين بطلقات نارية ومطاطية، فضلا عن مقتل اثنين من القوات الامنية للفترة من 1 تشرين الاول لغاية 7 تشرين الاول، كما لقي في يوم 25 تشرين الاول، 13 شخصا مصرعه حرقاً.
يشار الى أن محكمة جنايات واسط قضت مطلع شهر كانون الاول الحالي، بإعدام ضابط وسجن آخر بعد إدانتهما في قضية قتل متظاهرين في المحافظة، وذلك في أول حكم من نوعه يصدر منذ اندلاع المظاهرات الشعبية بالعراق قبل نحو شهرين ضد الفساد وتردي الأوضاع المعيشية.
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