علاء عبد الزهرة: الروح الجماعية سر قوة أسود الرافدين في خليجي 24

وسيواجه المنتخب الوطني نظيره البحريني في نصف نهائي كأس الخليج "خليجي 24" على "استاد عبد الله بن خليفة" بنادي الدحيل في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت بغداد.

وقال عبد الزهرة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن "مباراة البحرين مهمة للغاية ونحن نحترم المنافس وسنعمل من أجل الفوز"، موضحاً أن "سر قوة منتخبنا هو الروح الجماعية، والفريق يتطور من مباراة لأخرى".



وستكون مباراة الغد بين العراق والبحرين هي الرابعة بين المنتخبين في ظرف أربعة أشهر، حيث سبق وأن التقيا في نهائي غرب آسيا وفي تصفيات المونديال مرتين.