البديري يدعو الاتصالات الى بيان اسباب رفعها الحظر عن المواقع الاباحية

استغرب النائب عن تيار الحكمة علي البديري، الاربعاء، من التخبط وعدم وضوح الرؤية لدى وزارة الاتصالات في التعامل مع الملفات المهمة والمواضيع الحساسة، مشيرا الى ان الوزارة تارة تطبق اجراءات مخالفة لحقوق الانسان وتارة اخرى تضرب الاعراف الدينية والعقائدية.

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، ان "هنالك قرار صدر من مجلس النواب بالدورة السابقة بحظر المواقع الاباحية على اعتبار انها تخالف العادات الدينية والعشائرية والمجتمعية"، مبينا ان "وزارة الاتصالات وبعد عدة سنوات نفذت قرار البرلمان بتنفيذ الحظر".

واضاف البديري ان "الوزارة عادت قبل اشهر لحظر مواقع التواصل الاجتماعي لاسكات اصوات المتظاهرين ومنع ايصال الحقيقة في خرق واضح للاعراف الدولية والدستور الذان ثبتا حقوق المواطن بالتعبير عن الراي والحصول على المعلومة"، لافتا الى ان "الوزارة استكملت مشوار تخبطها باعادة فتح المواقع الاباحية ورفع الحظر عنها ولا ندري هل هو تصرف جاء سهوا ام هي محاولة لضرب العادات الدينية والمجتمعية عرض الحائط".

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ودعا البديري الوزارة "الى تقديم توضيح عن اسباب رفع الحظر عن تلك المواقع المخلة بالاداب بعد حظرها قبل عدة اشهر".

وقامت وزارة الاتصالات في شباط الماضي، بحظر بعض الصفحات الاباحية على شبكة الانترنت، تنفيذا لقرار سابق لمجلس النواب صوت عليه في، 14 ايلول 2015، بالزام الوزارة بحجب المواقع الإباحية.