مدرب البحرين: أتوقع مباراة رائعة أمام العراق ونسعى للفوز رغم قوة المنافس

2019-12-04 | 10:06
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رجح مدرب البحرين، هيليو سوزا، مباراة رائعة فنياً أمام العراق، معرباً عن أمله في تحقيق الفوز رغم صعوبة منافسه.
وقال سوزا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، "أتوقع أن تكون المواجهة أمام العراق رائعة فنياً يستمتع بها كل المتابعين، ونتمنى أن تتاح لنا فرصة تحقيق الفوز رغم قوة المنافس".
وأضاف، أن "فريقنا قادر على المنافسة مع أكبر الفرق الآسيوية وتواجدنا في نصف نهائي كأس الخليج دليل على ذلك".
وستكون مباراة الغد بين العراق والبحرين هي الرابعة بين المنتخبين في ظرف أربعة أشهر، حيث سبق وأن التقيا في نهائي غرب آسيا وفي تصفيات المونديال مرتين.
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