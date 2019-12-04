مدرب البحرين: أتوقع مباراة رائعة أمام العراق ونسعى للفوز رغم قوة المنافس

وسيواجه المنتخب الوطني نظيره البحريني في نصف نهائي كأس الخليج "خليجي 24" على "استاد عبد الله بن خليفة" بنادي الدحيل في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت بغداد.

وقال سوزا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، "أتوقع أن تكون المواجهة أمام العراق رائعة فنياً يستمتع بها كل المتابعين، ونتمنى أن تتاح لنا فرصة تحقيق الفوز رغم قوة المنافس".



وأضاف، أن "فريقنا قادر على المنافسة مع أكبر الفرق الآسيوية وتواجدنا في نصف نهائي كأس الخليج دليل على ذلك".

وستكون مباراة الغد بين العراق والبحرين هي الرابعة بين المنتخبين في ظرف أربعة أشهر، حيث سبق وأن التقيا في نهائي غرب آسيا وفي تصفيات المونديال مرتين.