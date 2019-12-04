اعتقال متهم سرق سيارة وسط بغداد

اعلنت وزراة الداخلية، اليوم الأربعاء، اعتقال متهم بسرقة سيارة وسط العاصمة بغداد.

وقال إعلام الوزارة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب الرصافة لمكافحة سرقة السيارات، وبعد جمع المعلومات والتحري، تمكن من القبض على متهم لقيامه بسرقة عجلة وسط بغداد".

وأضاف أنه "بعد التحقيق مع المتهم اعترف بجريمته، وقد عرضت اوراقه التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفه وفق احكام المادة (٤٤٣ق.ع)".