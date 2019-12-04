اعلنت وزراة الداخلية، اليوم الأربعاء، اعتقال متهم بسرقة سيارة وسط العاصمة بغداد.
وقال إعلام الوزارة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب الرصافة لمكافحة سرقة السيارات، وبعد جمع المعلومات والتحري، تمكن من القبض على متهم لقيامه بسرقة عجلة وسط بغداد".
وأضاف أنه "بعد التحقيق مع المتهم اعترف بجريمته، وقد عرضت اوراقه التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفه وفق احكام المادة (٤٤٣ق.ع)".
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال متهم سرق سيارة وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.