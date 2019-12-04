بالصور.. مصرع شخص وإنقاذ أربعة بحادث سير على طريق بصرة - بغداد

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أفادت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، بمصرع شخص وإنقاذ أربعة بحادث سير على طريق بصرة – بغداد.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرق الإنقاذ هرعت بأمرة ضابط المركز إلى حادث مروري على الطريق السريع بصرة – بغداد".
وأضافت المديرية، أنه "تم انتشال جثت سائق العجلة Bmw وانقاذ مستقلي العجلة اكسنت عددهم أربعة اشخاص".
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