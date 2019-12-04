اعتقال نائب للبغدادي وارتفاع الذهب.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" اليوم، الأربعاء 4 ديسمبر/كانون الأول 2019، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

فعلى الصعيد السياسي تقرأون: المعارضة الإيرانية: الاحتجاجات تجتاح 187 مدينة.. و750 قتيلا، الأمم المتحدة تحث سلطات العراق على الاستجابة للشعب، "استخبارات" النواب الأمريكي: ترامب عرقل تحقيقات عزله، اجتماعات واتصالات مكثفة.. توقعات بانفراج أزمة لبنان، اعتقال نائب للبغدادي مختبئا في كركوك العراقية.

كما تطالعون أيضا: مجلة فرنسية: "مجزرة معشور "نموذج لإجرام النظام الإيراني، لجنة الاستخبارات بـ"النواب الأمريكي" توافق على تقرير عزل ترامب، مسؤول أممي يدعو لإشراك نازحي السودان في عملية السلام، الرئيس الإيراني يعترف بالاحتجاجات ويقر بوجود معتقلين "أبرياء".

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وفي الاقتصاد تجدون: أسعار النفط مستقرة بدعم توقعات خفض الإنتاج، الذهب يقفز 1% بعد تعثر اتفاق التجارة بين الصين وأمريكا، طرح أرامكو يستقطب أوامر اكتتاب من المؤسسات بقيمة 4.50 مليار دولار، وزير التجارة الأمريكي لا يستبعد فرض رسوم على السيارات المستوردة، روسيا تجدد عقد عبور النفط لأوروبا عبر أوكرانيا.

أما بالنسبة للرياضة: أمرابط يؤكد مطالبته بتجديد عقده مع النصر السعودي.

وفي الفن: أبطال "أفاتار 2" يحتفلون بانتهاء التصوير.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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