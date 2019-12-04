بعد تعذر عقده بلندن.. لشبونة تستضيف الأربعاء اجتماع نتنياهو وبومبيو

تستضيف العاصمة البرتغالية لشبونة، اليوم الأربعاء، لقاءً يجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بعد أن تعذر عقده في لندن على هامش القمة الـ70 لحلف الناتو لأسباب أمنية.

وبحسب محطات التلفزة الإسرائيلية، يصل نتنياهو إلى البرتغال، اليوم الأربعاء، بهدف الاجتماع مع بومبيو على أن يعود إلى تل أبيب يوم غد الخميس.

وألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة كانت مقررة له إلى العاصمة البريطانية لندن، الثلاثاء، بعد أن أبلغته السلطات البريطانية أنها لن تكون قادرة على تأمينه في وقت تنشغل فيه بترتيبات قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ويرافق بومبيو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة "الناتو".

ويأتي اللقاء في وقت شددت فيه إسرائيل من تحذيراتها لإيران ودعواتها الدول الغربية إلى تكثيف العقوبات على طهران، ووسط تزايد مخاطر توتر على الجبهتين السورية واللبنانية مع إسرائيل.

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كما يتزامن مع تلويح نتنياهو بضم غور الأردن إلى إسرائيل، عقب إعلان وزارة الخارجية الأمريكية توقفها عن اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية.

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي عن أنه ناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مساء الأحد الماضي، ضم غور الأردن الذي يشكل نحو 30% من مساحة الضفة الغربية.

وقال نتنياهو للصحفيين بمدينة عسقلان، الإثنين،"تحدثت بالأمس مع الرئيس ترامب، وكانت هذه مكالمة مهمة جدا لأمن إسرائيل".

وتابع "لقد كان الحديث عن إيران ولكن تحدثنا أيضا بشكل موسع عن الفرص التاريخية التي ستأتينا خلال الأشهر المقبلة، بما فيها غور الأردن بصفته الحدود الشرقية المعترف بها لدولة إسرائيل وحلف الدفاع مع الولايات المتحدة".

وأَضاف نتنياهو: "هذه أشياء استطعنا فقط أن نحلم بها في السابق ولكن لدينا الآن إمكانية لتحقيقها".

ولفت في هذا الصدد إلى أنه عرض على زعيم المعارضة بيني جانتس تشكيل حكومة وحدة وطنية من أجل اتخاذ قرار ضم غور الأردن وتنفيذه على الأرض.