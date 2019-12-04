مقتل 6 في هجوم على سيارة تابعة لجهة طبية أجنبية شرقي أفغانستان

قتل 6 أشخاص، الأربعاء، في هجوم على سيارة تابعة لمؤسسة طبية أجنبية شرقي أفغانستان.

وقال مسؤولون أفغان إن ستة أشخاص بينهم رئيس منظمة غير حكومية يابانية قتلوا بعد أن هاجم مسلحون مجهولون سيارتهم في جلال أباد عاصمة إقليم ننكرهار في شرق البلاد.



وذكر سُهراب قادري عضو المجلس الإقليمي في ننكرهار أن المسلحين فروا من مكان الهجوم ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها بعد.

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وكشفت مصادر صحفية، أن من بين القتلى طبيب ياباني (المسؤول عن المؤسسة)، حيث توفي متأثرا بإصابته في الهجوم.

وأضاف أن الدكتور تيتسو ناكامورا رئيس منظمة الخدمات الطبية اليابانية من أجل السلام شارك في أعمال إعادة الإعمار في مجال الري والزراعة في البلاد.

يذكر أن العنف تصاعد في أفغانستان خلال الفترة الأخيرة؛ حيث لفت تقرير نشرته الأمم المتحدة إلى عدد "غير مسبوق" من القتلى والجرحى المدنيين في أفغانستان، سقطوا من شهر يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول من هذا العام.



ووصفت الأمم المتحدة هذا العنف، الذي سلط التقرير الضوء عليه، بأنه "غير مقبول بتاتا"؛ حيث أفاد التقرير بمقتل 1174 شخصا وإصابة 3139، بزيادة بنسبة 42% على الفترة نفسها من العام الماضي.