"النواب الأمريكي" يبدأ الأربعاء ثاني جلسات تحقيق عزل ترامب

يبدأ مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، ثاني جلسات تحقيقه بشأن عزل الرئيس دونالد ترامب.

ويجري مجلس النواب تحقيقاً في مسألة عزل ترامب على خلفية اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، طالب فيه الرئيس الأمريكي بإجراء تدقيق في أنشطة نجل نائبه السابق جو بايدن بكييف.

وخلُص التقرير النهائي للتحقيق الذي أجراه المجلس، الثلاثاء، إلى أن الأدلة التي يمكن أن تؤدي إلى عزل ترامب لاستغلاله منصبه لغايات شخصية وعرقلته عمل الكونجرس وسير العدالة "هائلة".



وقبل ساعات، أكد تقرير لجنة الاستخبارات بالمجلس، أن الرئيس ترامب عرقل التحقيقات المتعلقة بعزله من خلال توجيه الشهود ووكالات الحكومة بتجاهل الاستدعاء.

إلا أن البيت الأبيض سارع إلى مهاجمة تقرير المحققين معتبرًا أنها نتاج "عملية صوَريّة متحيّزة"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

واتّهم التقرير -الواقع في 300 صفحة والذي يُفترض أن يشكّل أساسًا لإطلاق إجراءات العزل- ترامب بتعريض الأمن القومي للخطر وبممارسة جهود لا مثيل لها لعرقلة التحقيق في اتّهامات له بالضغط على أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن، المرشح الديمقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقبل.





Advertisements

والتقرير الذي ستستند إليه اللجنة القضائية في مجلس النواب لإعداد قرار اتهامي رسمي أو إطلاق إجراءات العزل في الأسابيع المقبلة يُحدّد مخالفتين أساسيتين ارتكبهما ترامب.

ويتهم التقرير بادئ الأمر ترامب بأنه اشترط لتقديم مساعدة عسكرية إلى أوكرانيا وعقد لقاء ثنائي مع رئيسها فولوديمير زيلنسكي، أن تفتح كييف تحقيقات ذات دوافع سياسية بحق أشخاص بينهم جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، والمرشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما يُتّهم ترامب بأنه سعى إلى عرقلة التحقيق في الكونجرس برفضه تزويد المحققين وثائق ومنع شهود من المثول وتهديد بعض من مثلوا.

ولفت التقرير إلى أن كبير موظفي البيت الأبيض أكد أن المساعدات لأوكرانيا كانت مشروطة بالتحقيقات بشأن نائب الرئيس الأمريكي السابق وابنه.

وألمح تقرير لجنة استخبارات الكونجرس إلى أن ترامب هدد وهاجم مرارا وتكرارا صاحب البلاغ وهو يعمل بأحد أجهزة الاستخبارات.

وأفاد بأن الاتصال الهاتفي بين الرئيس ترامب ونظيره الأوكراني زيلينسكي كان ذروة حملة استمرت شهورا لتحقيق مكاسب سياسية شخصية.

وإذا صادق مجلس النواب، كما هو متوقع، على إطلاق إجراءات العزل، سيحال الملف إلى مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية لإطلاق محاكمة في يناير/كانون الثاني المقبل.

ورغم عدم وجود إطار زمني رسمي لعملية العزل؛ فإن الديمقراطيين يرغبون في إجراء تصويت في المجلس بكامله على بنود العزل قبل عطلة عيد الميلاد في 25 ديسمبر/كانون الأول.