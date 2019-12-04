أصبحت طريق ​عيناتا​ - ​الأرز​ سالكة بعد انقطاعها بسبب تراكم ​الثلوج​، ودعت ​القوى الأمنية​ المواطنين إلى عدم سلوكها في ساعات الصباح الأولى بسبب تكوّن الجليد.

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