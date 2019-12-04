اشار الوزير السابق ​اشرف ريفي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "ما أقدَم عليه ​محافظ​ ​الشمال​ ​رمزي نهرا​ ومن يقف وراءه مؤامرة لا يمكن أن ندعها تمر، ولن نسمح بإفساد العلاقة بين ​طرابلس​ وأهلنا في ​الميناء​ و​القلمون​ و​البداوي​ والأمور ستعود لنصابها. واكد ريفي ان "نهرا فاسد ومعلمه فاسد وستبقى طرابلس عاصمة ​لبنان​ الثانية وهي عاصمة إتحاد بلديات الفيحاء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: نهرا فاسد ومعلمه فاسد وستبقى طرابلس عاصمة لبنان الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.