قوى الأمن:توقيف سورية سرقت أكثر من 60 الف دولار ومصاغ ذهبي في برج حمود

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "بتاريخ 23/11/2019 أقدم مجهولٌ على الدخول الى منزل أحد المواطنين في محلة برج حمود، وسَرَقَ من داخلهِ مبلغ /30/ ألف دولار أميركي، و/30/ ألف يورو، ومصاغاً. على أثر ذلك، باشرت قطعات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات تمكنت دورياتها من تحديد هوية المشتبه بقيامها بعملية السرقة، وتدعى: ل. ص. (مواليد عام 1972، سورية)"، مشيرة الى أنه "بتاريخ 27/11/2019، ومن خلال الرصد والمراقبة الدقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة، من توقيفها في محلة برج حمود".
وأوضحت أنه "بتفتيش منزلها، ضُبط في داخله مبلغ /22.900/ دولار أمريكي و/18/ ألف يورو وكمية من المصاغ. بالتحقيق معها، اعترفت بإقدامها على الدخول الى منزل المدعي، وسرِقة الأموال والمصاغ من داخله. وقد أجري المقتضى القانوني بحقها وأودعت مع المضبوطات، المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
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