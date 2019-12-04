نفذ عدد من ​المحتجين​ وقفة تضامنية مع الناشط مروان الباشا أمام مكتب جرائم المعلوماتية. وكان وزير الصناعة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​وائل أبو فاعور​، قد تقدم بواسطة وكيله بدعوى أمام النائب العام الاستئنافي في ​جبل لبنان​، متخذا صفة الادعاء الشخصي على صاحب ومشغّل صفحة الفايسبوكMarwan Basha، بتهم ذم وقدح وإساءة وتشهير وإثارة النعرات وبث الفتنة، نشرها على صفحته الإلكترونية.

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