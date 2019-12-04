فريد البستاني: على الحراك تفهم أن التغيير لا يتم الا ضمن الأطر الدستورية

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​فريد البستاني​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "عشية ​تشكيل الحكومة​ العتيدة، المطلوب من المعنيين الأخذ بعين الاعتبار نبض الشارع وكذلك ندعو الحراك لتفهم مبدأ أن التغيير لا يمكن أن يتم إلا ضمن الأطر الدستورية والقانونية مع احترام التمثيل الوطني العام".

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