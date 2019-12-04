النشرة: دورية اسرائيلية مشطت الطريق ما بين تلال الوزاني ووادي العسل

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "قوة إسرائيلية مدعومة بسيارتين عسكريتين مشطت الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي ما بين تلال ​الوزاني​ ووادي العسل مرورا ب​الغجر​ و​العباسية​ وعمل عناصر الدورية على تفقد أجهزة المراقبة المثبتة على هذا السياج قابله حركة ناشطة لدوريات ​الجيش​ اليونيفيل في نقاط قريبة من هذا الخط لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارئ وخاصة في محاور ​عين عرب​ المجيدية ومزرعة بسطرة".

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