اكد النائب السابق نوار الساحلي انه "حتى مساء الامس كانت الاجواء الحكومية ايجابية من ناحية رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري وهذا ما تم ابلاغه للوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل"، لافتا الى ان "هناك بعض التفاصيل المتبقية على ان يتم البت بها اليوم".
وفي حديث تلفزيوني، لفت الساحلي الى ان "هناك اتفاقا مبدئيا على ان تكون الحكومة مؤلفة من 24 وزيرا تقسم لـ 6 وزراء دولة من السياسيين والبقية من الاخصائيين على ان يُمثل الحراك ايضا"، مؤكدا "اننا لن نقبل باي حكومة لا يشارك بها الحريري والامور ستكون حاسمة بين اليوم والغد".
وشدد على ان "مطالب الحراك هي مطالبنا وكنا ننادي بها قبل الحراك نفسه"، مؤكدا ان "من غير المعقول الاتيان بحكومة من خارج جو مجلس النواب والطلب من المجلس ان يعطيها الثقة"، مشيرا الى ان "الحكومة هي من ترسم السياسة الداخلية والخارجية للبنان ونحن لسنا معزولين عن العالم وقد قدمنا تضحيات لحماية البلد تحت عنوان المعادلة الذهبية جيش شعب مقاومة".
كانت هذه تفاصيل خبر الساحلي: لن نقبل باي حكومة لا يشارك بها الحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.