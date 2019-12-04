الساحلي: لن نقبل باي حكومة لا يشارك بها الحريري

اكد النائب السابق ​نوار الساحلي​ انه "حتى مساء الامس كانت الاجواء الحكومية ايجابية من ناحية رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ وهذا ما تم ابلاغه للوزير ​علي حسن خليل​ والمعاون السياسي للامين العام ل​حزب الله​ ​حسين الخليل​"، لافتا الى ان "هناك بعض التفاصيل المتبقية على ان يتم البت بها اليوم".

وفي حديث تلفزيوني، لفت الساحلي الى ان "هناك اتفاقا مبدئيا على ان تكون ​الحكومة​ مؤلفة من 24 وزيرا تقسم لـ 6 وزراء دولة من السياسيين والبقية من الاخصائيين على ان يُمثل الحراك ايضا"، مؤكدا "اننا لن نقبل باي حكومة لا يشارك بها الحريري والامور ستكون حاسمة بين اليوم والغد".

وشدد على ان "مطالب الحراك هي مطالبنا وكنا ننادي بها قبل الحراك نفسه"، مؤكدا ان "من غير المعقول الاتيان بحكومة من خارج جو ​مجلس النواب​ والطلب من المجلس ان يعطيها الثقة"، مشيرا الى ان "الحكومة هي من ترسم ال​سياسة​ الداخلية والخارجية ل​لبنان​ ونحن لسنا معزولين عن ​العالم​ وقد قدمنا تضحيات لحماية البلد تحت عنوان المعادلة الذهبية جيش شعب مقاومة".