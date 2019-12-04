ابراهيم إدعى على 5 أشخاص في مصلحة إدارة السير في الدكوانة بجرائم هدر واختلاس

إدعى النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​ على خمسة أشخاص في مصلحة إدارة السير والآليات في ​الدكوانة​ بجرائم هدر و​اختلاس​ المال العام واستعمال طوابع مستعملة، وأحال الملف مع موقوفين إثنين الى قاضي التحقيق الأول في ​جبل لبنان​ ​نقولا منصور​، كما تم تسطير بلاغ بحث وتحر في حق الثالث، فيما قرر ترك إثنين آخرين رهن التحقيق.

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