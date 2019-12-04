جيش بوركينا فاسو: مقتل 3 جنود ونحو 20 "إرهابيا" في هجومين بشمال البلاد

أعلنت قيادة الجيش في ​بوركينا فاسو​، أنّ "فصائل عسكرية في توويني (منطقة سورو، شمال غربي البلاد) وفي بان (منطقة لوروم في شمال البلاد) هوجِمَت بشكل متزامن. وقد أتاح الرد المضاد القويّ تحييد نحو عشرين "إرهابيًا"، لافتةً إلى أنّ "ثلاثة جنود فَقدوا حياتهم لسوء الحظ".

وأوضحت في بيان، أنّ "سبعة جنود آخرين أُصيبوا بجروح خلال المعارك الّتي كانت عنيفة"، مشيرةً إلى "​مصادرة أسلحة​ وذخيرة وعشرات الدرّاجات الناريّة ومواد أُخرى مختلفة".

يُذكر أنّ في 18 تشرين الأول الماضي، قُتل خمسة من قوات الدفاع والأمن وأُصيب 11 آخرون في هجومَين متزامنَين على مدينتي بان ويينسي. ويوم الأحد، قُتل 14 مصلّيًا بهجوم على كنيسة بروتستانتية في شرق بوركينا فاسو قرب الحدود النيجيريّة.