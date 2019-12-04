ليبرمان يلمح لاحتمال انضمامه لحكومة يمينية برئاسة نتانياهو

ذكرت ​تقارير​ اسرائيلية أن جهات داخل حزب "يسرائيل بيتينو" تمارس ضغوطا على رئيس الحزب، عضو ​الكنيست​ ​أفيغدور ليبرمان​، من أجل الانضمام إلى حكومة يمينية ضيقة برئاسة زعيم الليكود ورئيس ​الحكومة​ ​بنيامين نتانياهو​، وأن ليبرمان نفسه هدد كتلة "كاحول لافان" بأنه قد ينضم لحكومة كهذه. يأتي ذلك قبل أسبوع من حل الكنيست إذا لم تُشكل حكومة جديدة والتوجه ل​انتخابات​ ثالثة للكنيست.

وقالت ​الإذاعة الإسرائيلية​ "كان" إن نواب رؤساء بلديات من "يسرائيل بيتينو" طلبوا عقد لقاء مع ليبرمان للمطالبة بالانضمام إلى حكومة يمينية ضيقة برئاسة ​نتنياهو​.

من جهة ثانية، قالت صحيفة "هآرتس" إن ليبرمان يهدد "كاحول لافان" بالانضمام إلى حكومة يمينية ضيقة برئاسة نتنياهو، إذا لم توافق "كاحول لافان" على أن يتولى نتنياهو رئاسة حكومة وحدة في الفترة الأولى من التناوب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في "يسرائيل بيتينو" قولها إن أعضاء كنيست في هذا الحزب توجهوا إلى ليبرمان مطالبين بالانضمام إلى حكومة يمين ضيقة ومنع إجراء انتخابات ثالثة للكنيست.