خروج الديمقراطية كامالا هاريس من السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض

أعلنت السناتورة عن ولاية كاليفورنيا الديمقراطيّة كامالا هاريس، "أنّها أوقفت مساعيها للوصول إلى البيت الأبيض في انتخابات عام 2020"، بعد فترة اضطراب شهدتها حملتها الانتخابيّة وصعوبة واجهتها في جمع الأموال.
ولفتت في رسالة إلى أنصارها، إلى أنّ "حملتي الانتخابيّة لم تجِد ببساطة الموارد الّتي نحتاجها للاستمرار"، موضحةً "أنّني لستُ مليارديرة. لا أستيطع تمويل حملتي الخاصّة. ومع تواصُل الحملة، بات جمع المال الّذي يلزمنا أكثر صعوبةً"، وذلك في تلميح منها إلى عدد من منافسيها.
وعلّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسخرية على الموضوع، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، قائلًا: "يا للأسف. سنفتقدكِ كامالا". فردّت عليه هاريس بالقول: "لا تقلق سيّدي الرئيس. سألقاكُم في محاكمتكُم".
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