خارجية الصين انتقدت مشروع قانون أميركي يفرض عقوبات على مسؤولين صينيين على خلفية ملف الاويغور

انتقدت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية ​الصين​ية هوا تشون ينغ، بشدّة ​مجلس النواب الأميركي​ لتمريره مشروع قانون من شأنه أن يفرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيّين، على خلفيّة ملف الاويغور في منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين.

وشدّدت في بيان، على أنّ "مشروع القانون يُسيء بشكل تعسّفي إلى جهود الصين في القضاء على التطرّف و​مكافحة الإرهاب​ في منطقة شينجيانغ"، داعيةً مجلس النواب الأميركي إلى "تصحيح خطئه وعدم التدخّل في الشؤون الصينيّة الداخليّة". وأكّدت أنّ "الصين ستردّ وفقًا لتطوّر الوضع".

وكان قد وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبيّة ساحقة على مشروع قانون يدعو الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيّين، ردًّا على "الاعتقالات الجماعيّة" بحقّ المسلمين الأويغور. ولا يزال يتوجّب أن تتمّ الموافقة على النصّ في مجلس الشّيوخ حيث يُتوقَّع أن يلقى أيضًا دعمًا كبيرًا، قبل إرساله إلى ترامب لكي يوقّعه أو يرفضه.

ويتّهم خبراء ومنظمات حقوقيّة، بكين بأنّها تحتجز ما يصل إلى مليون من المسلمين الاويغور في معسكرات في إقليم شينجيانغ.