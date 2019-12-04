الأمم المتحدة وجهت نداء إنسانيا لجمع نحو 29 مليون دولار عام 2020 لمساعدة المحتاجين

أصدرت ​الأمم المتحدة​ نداءً إنسانيًّا لجمع حوالى 29 مليون دولار (26 مليون يورو)، في وقت وصل عدد الأشخاص الّذين يحتاجون إلى المساعدة جرّاء تزايد النزاعات الطويلة الأمد و​التغير المناخي​ إلى مستوى قياسي.

وقدرت الأمم المتحدة، في تقرير بعنوان "لمحة عامة عن الوضع الإنساني في العالم"، بحوالى 168 مليون نسمة، عدد الأشخاص الّذين سيحتاجون إلى مساعدة طارئة العام المقبل في العالم.

في هذا الإطار، لفت مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لووكوك، إلى أنّ "هذا العدد يشكّل رقمًا قياسيًّا في العصر الحديث"، موضحًا أنّ "من أسباب تزايد الحاجات الإنسانية، أنّ النزاعات تصبح أطول وأكثر شدّة". وركّز على أنّ "التغير المناخي مع ما يتسبّب به من ​فيضانات​ وجفاف، يزيد من الأعباء الإنسانيّة. والحقيقة المرّة أنّ العام 2020 سيكون أصعب على ملايين الأشخاص".

وتعتزم الأمم المتحدة التركيز بصورة خاصة على 109 ملايين شخص هم الأكثر حاجة إلى المساعدة.