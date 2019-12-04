هيئة النزاهة العراقية أصدرت أمري استقدام بحق نائب رئيس مجلس نينوى وأحد أعضائه

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة ​العراق​ية أنّ "الهيئة التحقيقيّة القضائيّة المختصّة بقضايا النزاهة في ​محافظة نينوى​، أصدرت أمر استقدام بحقّ نائب رئيس مجلس المحافظة عن تهمة إعادة 76 عضوًا مفصولًا من أعضاء مجالس الأقضية والنواحي التابعة لمجلس محافظة نينوى بشكل مخالف للقانون، فضلًا عن تسليمهم رواتب بلغت 1,430,000,000 مليار دينار من ميزانيّة المجلس التشغيلية خلافاً للضوابط".

وأوضحت في بيان، أنّ "الهيئة أصدرت أيضًا أمر استقدام بحقّ أحد أعضاء مجلس المحافظة، لقيامه بتسلّم عشرة آلاف ليتر من مادة زيت ​الغاز​ المجهّزة عن طريق محطة تعبئة القيارة، إلى مركز تشغيل ماء البعاج، وعدم وجود ما يُؤيِّدُ قيامه بتسليم المادة إلى مركز التشغيل".

كما كشفت عن صدور "عدد من أوامر القبض ومنع السفر بحقّ رئيس مجلس إدارة مطار ​النجف الأشرف​ الدولي السابق".