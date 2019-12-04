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محمد فايق يعلن تولى حقوق الإنسان بفلسطين رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ، عن تولى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فى فلسطين، رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مشددا على ضرورة تكاتف الجميع نحو الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى .

 

وأضاف محمد فايق خلال كلمة له فى اجتماع الجمعية العمومية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن الشبكة اهتمت بالقضية الفلسطينية منذ قيامها وجعلتها موضوعا دائما، وأنها أقامت عدة ندوات ومؤتمرات تتعلق بالقضية الفلسطينية وكانت دائما على جدول أعمالها باعتبارها تتعلق بحقوق الانسان.

 

وأشار محمد فايق إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية اتخذا العديد من الإجراءات المتعارضة مع حقوق الإنسان والأعراف الدولية، مشيرا إلى أن اجتماع الجمعية العمومية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  خصص مشروع جلسة خاصة لمناقشة سياسة العقوبات الجماعية الاسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية.

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