محمد فايق يعلن تولى حقوق الإنسان بفلسطين رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية

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وأضاف محمد فايق خلال كلمة له فى اجتماع الجمعية العمومية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن الشبكة اهتمت بالقضية الفلسطينية منذ قيامها وجعلتها موضوعا دائما، وأنها أقامت عدة ندوات ومؤتمرات تتعلق بالقضية الفلسطينية وكانت دائما على جدول أعمالها باعتبارها تتعلق بحقوق الانسان.
وأشار محمد فايق إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية اتخذا العديد من الإجراءات المتعارضة مع حقوق الإنسان والأعراف الدولية، مشيرا إلى أن اجتماع الجمعية العمومية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خصص مشروع جلسة خاصة لمناقشة سياسة العقوبات الجماعية الاسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية.
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