شكرا لقرائتكم خبر عن 5طلبات إحاطة أمام طاقة النواب الأحد حول قضايا البيئة لمصانع الأسمدة والخشب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، اجتماعين الأحد المقبل، لمناقشة 5 طلبات إحاطة، موجهة لوزيرة البيئة، وفي مقدمتها طلب النائبة مي البطران بشأن عدم وجود أشجار كافية بكميات تتناسب مع عدد السكان والنسب الدولية المقررة بما يحافظ علي التوازن البيئي ويحقق خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

وتشمل الطلبات المزمع مناقشتها طلب النائب حسن خير الله، بشأن صرف مياه الصرف الصحي علي مياه البحر بالدخيلة، بمحافظة الاسكندرية، وطلب النائب رضوان الزياتي بشأن الأضرار الصحية والبيئية الجسيمة التي يتسبب فيها مصنعي الاسمدة والشبة بمنطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية.

وتضم المناقشات، الطلب المقدم من النائب عامر الحناوي بشأن التراب والغبار الناتج عن مصنع الخشب بكوم أمبو بمحافظة أسوان مما يتسبب في العديد من الاضرار البيئية والصحية.