الموندو الاسبانية: شخصية جريتا تونبرج ليست بناءة

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد- (د ب أ):

علقت صحيفة "الموندو" الاسبانية على وصول الناشطة في حماية المناخ، السويدية جريتا تونبرج، أمس الثلاثاء إلى البرتغال بعد عبورها المحيط الأطلنطي، قائلة: "إنه شيء طيب أن توقظ قمة المناخ في مدريد الوعي الضروري من أجل التصدي بشكل فعال لاحترار الأرض، وهي قضية كونية تمسنا جميعا، مواطنين وحكومات، ولكن يظل هناك السؤال عما إذا كانت شخصية جريتا توبرج التي تتدثر بلباس المخلِّص، في سن لا يتناسب مع هذا الدور، ليست بناءة بالنسبة للغاية التي ينشدها أتباعها".

وأشارت الصحيفة في عدد اليوم الأربعاء إلى وصول جريتا أمس إلى لشبونة بقاربها الشراعي حيث كان في استقبالها عدد من نجوم البوب، وذلك بعد أن قامت بجولة خطيرة على مدى ثلاثة أسابيع على الجانب الآخر من المحيط الاطلنطي وقالت الصحيفة إن جريتا ستواصل رحلتها من هناك إلى مدريد.

ورأت الصحيفة في تعليقها أن "هذه الاستعراضات الدعائية التي تلعب فيها مراهقة الدور الرئيسي ضمن سجال عقائدي، لا تساهم في إقناع المشككين".

وكانت السويدية جريتا تونبرج قد وصلت أمس إلى لشبونة قادمة بقاربها الشراعي عبر الأطلنطي حيث ترفض السفر جوا تجنبا لتلويث البيئة.

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ومن المقرر أن تواصل تونبرج رحلتها إلى مدريد، لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP25"، الذي بدأ فعالياته أمس الأول الاثنين.

ومن المقرر أن تستمر القمة حتى 13 من ديسمبر الجاري.

و سافرت الناشطة البالغة من العمر 16 عاما إلى الولايات المتحدة لحضور قمة المناخ الرئيسية "COP25" في شيلي، إلى جانب فعاليات أخرى، ولكن تم نقل المؤتمر إلى مدريد بسبب الاضطرابات التي تشهدها تلك الدولة.

وكانت تونبرج نظمت أول "إضراب مدرسي" لها في عام 2018، أمام مبنى البرلمان السويدي، لتُلهم بذلك بتأسيس حركة بقيادة الشباب، نظمت اضرابات للاهتمام بقضايا المناخ في أنحاء العالم.