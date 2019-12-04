"تعليم الإسكندرية" تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

أصدر يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، توجيهات وتكليفات لمديري عموم الإدارات التعليمية، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول لكافة المراحل التعليمية "الابتدائية، الإعدادية، الثانوية".

ووجه الديب خلال اجتماع موسع اليوم، مع مديري الإدارات والمراحل التعليمية، على توفير الأثاث اللازم، والالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019- 2020 على أن يكون الأسبوع الأخير من الدراسة للمراجعات والانتهاء من تدريس المقررات الدراسية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة الالتزام التام بالمواصفات القياسية لورقة الامتحان، وأن تكون الأسئلة بعيدة عن الغموض أو التعقيدات، ولا تحمل أية إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية.

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وشدد مسئول التربية والتعليم، على الدقة المتناهية في تقدير درجات الطلاب والمراجعة الشاملة لورقة الامتحان قبل رصد الدرجات في "الشيت الورقي" والبرنامج الخاص بالكنترول المدرسي على الحاسب الآلي.

ووجه الديب، مديري عموم الإدارات التعليمية بعدم إعلان النتائج إلا بعد اعتمادها رسميًا، وإتاحتها لأولياء الأمور بكشوف معلقة بلوحة إعلانات المدرسة.

وأعلن وكيل وزارة التعليم عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة وكيل المديرية، فضلًا عن غرفة عمليات فرعية بكل إدارة من الإدارات الثماني، لمتابعة أعمال الامتحانات.

وكلف الديب، الموجهين المقيمين بكل مدرسة، بمتابعة فتح وغلق حجرة الكنترول، وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح ورقة الامتحان وانتظام اللجان، بالإضافة إلى مدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وإزالة أية معوقات.