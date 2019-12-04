اقتحموها بالقوة.. إخلاء وحدتين سكنيتين ببورسعيد- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

أخلى حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الأربعاء، وحدتين سكنيتين بمنطقة اللبانة الجديدة، جرى اقتحامهما من قبل أشخاص بطرق غير مشروعة، بهدف الاستيلاء عليها.

وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، في تصريحات صحفية، إلى أنه جرى إخلاء الوحدتين المقتحمتين، وذلك لتسكين متضرري الإزالات بمنطقة العشر عمارات، والتي صدر لها قرارات إزالة بمعرفة لجنة هندسية، لافتًا إلى أنه جرى تسكين حالتين.

وأكد رئيس الحي استمرار جهود الأجهزة التنفيذية لتسكين باقي سكان المنطقة، وتوفير بدائل أمنة لهم، موضحًا أنه جرى التنبيه على ثلاث حالات أخرى وإعطائهم مهلة لإخلاء الوحدات السكنية المقيمين بها بغير وجه حق، تمهيدًا لتسكين باقي الحالات.