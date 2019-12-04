رئيس أركان الجيش الجزائري يؤكد إجراء الانتخابات الرّئاسية في موعدها

وكالات - أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 إجراء الانتخابات الرّئاسية في موعدها المحدّد، مشيرا "الاستحقاق الرئاسي يمثل استكمالا لا رجعة فيه لمشوار نوفمبر ".1954
وقال صالح ، في كلمة ألقاها اليوم بالناحية العسكرية الثانية في وهران/ 500 غرب العاصمة/ ، إن "الهبة الشعبية القوية تبشر باقتراب انفراج الوضع والمرور بالجزائر الى بر الأمان".
وتظاهر آلاف الطلبة والجزائريين اليوم رفضا لإجراء انتخابات 12 ديسمبر الجاري، في ظل الوضع السياسي الرّاهن، رافعين الشّعارات المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك .
كما طالب المتظاهرون برحيل جميع بقايا رموز النّظام "البوتفليقي"، معتبرين إجراء الرّئاسيات في المرحلة الرّاهنة بهذه الظروف "تعد صريح على الإرادة الشّعبية".
ودعا المتظاهرون إلى عدم تدخّل قيادة الأركان في السياسة مردّدين "دولة مدنية وليست عسكرية".
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