البنتاجون: أدلة جديدة عن تهديد إيراني للمصالح الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، عن وجود أدلة جديدة عن تهديد إيراني للقوات والمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.
إيراني لمسؤولين أميركيين.
وقال البنتاجون ـ حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية " ـ إن إيران حركت قوات وأسلحة بشكل يثير مخاوف الولايات المتحدة من هجوم محتمل إذا أمر النظام الإيراني به، فيما أكدت على أنه لا توجد أدلة على وجود تهديد
من جانبها، قالت المتحدثة باسم البنتاجون، ريبيكا ريبريتش ـ لـ"سكاي نيوز عربية" ـ "نواصل مراقبة النظام الإيراني وجيشه ووكلاءه، وجاهزون جدا للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية إذا احتجنا لذلك".
العمل الإيراني ردا على العقوبات والضغوط الأمريكية، التي تستهدف حمل النظام الإيراني على التخلي عن برنامجه النووي.
وقد أشار رئيس العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط مؤخرا إلى أن الولايات المتحدة تتوقع نوعا من
كان قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي قال "أتوقع أنه إذا نظرنا إلى الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية ، فمن المحتمل أن يفعلوا شيئا غير مسؤول".
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع إيران، وأعاد ترامب فرض عقوبات صارمة على طهران بسبب دورها في زعزعة الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
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