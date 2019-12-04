نتنياهو يقرر الذهاب إلى جولة ثالثة من الانتخابات

قالت الإذاعة العبرية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر صحفية مطلعة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدأ الاستعدادات لجولة ثالثة من الانتخابات الإسرائيلية.



وفشلت المحادثات التي أجراها نتنياهو زعيم حزب الليكود مع رئيس تحالف أزرق أبيض "كاحول لافان" بيني جانتس لتشكيل حكومة وحدة.



من جانب آخر صرح النائب عن "كاحول لافان" رام بن باراك، أن حزبه لن ينضم إلى حكومة برئاسة نتنياهو حتى وإن فاز في الانتخابات المقبلة.



وتشهد إسرائيل فراغا سياسيا منذ نحو عام، حيث أجريت انتخابات للبرلمان (الكنيست)

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في أبريل 2019، وسبتمبر من ذات العام، إلا أنه لم تنبثق على ذلك أي حكومة، لفشل الكتل البرلمانية المنتخبة، من التوافق على حكومة تحظى بدعم البرلمان، على الرغم من الوساطات التي أجراها الرئيس الإسرائيلي ورئيس الكنيست لهذا الغرض.



ومن المقدر للانتخابات الإسرائيلية المقبلة بناء على المذكور أعلاه، هو 10 مارس 2020، ولكن نظرا لحلول عيد المساخر اليهودي (بوريم) خلال هذه الفترة، فيمكن تقديم موعد

الانتخابات إلى 3 مارس، أو تأخيره إلى 17 من ذات الشهر.



وعصفت أزمة سياسية في إسرائيل على خلفية تعزيز الخطاب الديني في الحياة العامة، ما أدى إلى تفكيك الكنيست في 27 ديسمبر 2018، والتوجه إلى "الانتخابات الأولى" في 9 أبريل 2019، إلا أن أحدا لم يفلح بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات، ليتم تفكيك الكنيست المنتخبة في 27 مايو الذي يليه.



وأجريت "انتخابات ثانية" في 17 سبتمبر الماضي، إلا أن أي شخصية نيابية لم تستطع تشكيل حكومة جديدة في الفترة المحددة قانونيا، ليتم طرح تفكيك الكنيست مرة أخرى، والتوجه إلى "الانتخابات الثالثة"، في الموعد المتوقع أعلاه، وهو 3 أو 17 مارس 2020.

