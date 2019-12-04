"كاموري" يقتل 11 ويشرد نصف مليون شخص في الفلبين

لقي 11 شخصاً حتفهم جراء الإعصار "كاموري" الذي ضرب الفلبين وتسبب في نزوح نحو نصف مليون شخص، فيما تضررت عشرات المنازل والبنية التحتية الأخرى، بما في ذلك أحد المطارات، بفعل الرياح المصاحبة للإعصار وفقاً لمسؤولين بالشرطة والإغاثة من الكوارث.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن "كاموري"، الذي جاء مصحوباً برياح سرعتها القصوى 100 كيلومتر في الساعة وعواصف بسرعة 125 كيلومتراً ، ضعف إلى مستوى عاصفة استوائية بعدما ضرب الفلبين.
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وتم إلغاء أكثر من 520 رحلة محلية ودولية بسبب إغلاق مطار "نينوي أكينو الدولي" في مانيلا لمدة 12 ساعة أمس قبل أن تعيد السلطات فتحه مجدداً اليوم.
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