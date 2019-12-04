كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى بإطلاق نار في مدينة بيرم الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل امرأة وأصيب أحد المارة، بعد أن أطلق أحد سكان مدينة بيرم الروسية، النار من بندقية على المارة، أثناء عملية القبض عليه.

وقالت الشرطة الروسية، إن رجل يبلغ من العمر 50 عامًا قام بإطلاق النار على المارة وهو في حالة ثمالة وسكر.

وأضافت: "خرج إلى الشارع حيث أصاب رجلاً بإطلاق النار وأصاب امرأة بجروح أدى إلى مقتلها على الفور.

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وأوضحت الشرطة الروسية: "في الوقت الحاضر، تم اعتقال المشتبه به، ويتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والتحقيقية. وتم نقل المصابين إلى المستشفيات".

وأشارات إدارة التحقيقات، إلى أن "هناك فريق تحقيق يعمل تحت إشراف نائب رئيس قسم التحقيق دميتري أناشنكو، وموظفي الطب الشرعي"، مشيرة إلى أنه "لا تزال عمليات التفتيش في مكان الحادث باستخدام تكنولوجيا الطب الشرعي ذات التقنية العالية، بما في ذلك في شقة المشتبه فيه، مستمرة، ويتم تحديد فحوصات الطب الشرعي الضرورية، واستجواب الشهود، واتخاذ خطوات تحقيق أخرى لتحديد جميع ملابسات الحادث، وجمع وتوحيد قاعدة الأدلة. التحقيق الجنائي مستمر".

واتخذت سلطات التحقيق إجراءات جنائية بموجب المادة "القتل بدوافع الشغب" و"محاولة قتل شخصين بدوافع الشغب" و"الاعتداء على حياة رجال إنفاذ القانون" بحق المجرم.