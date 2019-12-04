كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تتهم الولايات المتحدة بتأجيل تأشيرات دخول مسؤوليها عن عمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت روسيا واشنطن بالتأخير المتعمد لإصدار تأشيرات للمسؤولين الروس المسافرين إلى الولايات المتحدة، وهو أمر قالت إنه قد يؤدي إلى مزيد من الضرر للعلاقات المتوترة بالفعل، وفقا لرويترز.

قالت السفارة الروسية في واشنطن في وقت متأخر يوم الثلاثاء إن السفارة الأمريكية في موسكو فشلت في إصدار تأشيرات لوفد روسي من مسؤولي الخزانة كان من المقرر أن يحضر مؤتمرا دوليا لإدارة فحص الحسابات في واشنطن في 3 ديسمبر.

لم ترد السفارة الأمريكية على الفور على هذه المزاعم. لكنها قالت في الماضي إن قسمها القنصلي يعاني من نقص في الموظفين منذ أن أمرتها موسكو بخفض عدد موظفيها بشكل حاد في روسيا في عام 2017 خلال خلاف دبلوماسي كبير.

قالت السفارة الروسية إنها لا تعتقد أن تعليق التأشيرات الأمريكية للمواطنين الروس بسبب نقص الموظفين.

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وأوضحت السفارة الروسية في بيان "إننا نشعر بالقلق إزاء افتقار وزارة الخارجية الأمريكية إلى الإرادة لضمان العمل المناسب لمنظماتها القنصلية بذرائع ضعيفة".

وأضاف أن "مثل هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمريكية تؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات المضطربة بالفعل بين البلدين".

في سبتمبر، استدعت روسيا دبلوماسيًا أمريكيًا كبيرًا للاحتجاج على ما قالت إنه رفض واشنطن غير المقبول لإصدار تأشيرات لأعضاء وفد روسي يسافر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

