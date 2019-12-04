كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق نار في روسيا يسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 2 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع حادث إطلاق نار في مدينة بيرم في روسيا، أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 2 آخرين، وذكر المكتب الإقليمي للجنة التحقيق، اليوم الاربعاء، أن رجلًا مخمورًا في بيرم الروسية فتح النار على المارة، مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة احد المارة وسائق تنفيذ القانون.

ووفقًا للمحققين، فتح رجل عمره 50 عامًا كان بحوزته بندقية بشكل غير قانوني، النار في شقته أولاً، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وقالت اللجنة: "ذهب بعد ذلك إلى الخارج حيث جرح رجلاً وألحق إصابة قاتلة بامرأة. إلى جانب ذلك، أُصيب سائق مع فريق ردع الحرس الوطني، الذي كان يستقل مركبة للخدمة، بطلق ناري. تم اعتقال الرجل. تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى".

وكما ورد، تم فتح قضية جنائية في جريمة قتل ومحاولة قتل شخصين أو أكثر، وكذلك لمحاولة قتل أحد ضباط إنفاذ القانون.

وفي سياق منفصل، أعلنت السلطات الروسية، يوم الأحد 1 ديسمبر، مقتل 19 شخصًا، وإصابة ما لا يقل 21 آخرين، جراء تحطم حافلة خط "تشيتا - سريتينسك" بشرق البلاد.

ووقع الحادث، يوم الأحد، في منطقة سريتينسك (في زابايكاليه) أسفر بحسب المعلومات الأخيرة عن وفاة 19 شخصا وإصابة 21 آخرين"​​​، حسبما أعلن المكتب الصحفي لمحافظ إقليم زابايكاليه.

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وبحسب وكالة سبوتنيك، أكد ممثل هيئات الإنقاذ، أن المعلومات الأولية كانت تشير إلى "إصابة 33 شخصا، من بينهم 15 لقوا حتفهم".

وكانت وكالة سبوتنيك، قد أفادت بأن هناك طفلا في عداد الضحايا.

وأعلنت شرطة المرور في وقت سابق في بيان لها أن سبب الحادث هو انفجار العجلة الأمامية للحافلة، ما أسفر عن ميلها لليمين وسقوطها اللاحق من فوق الجسر إلى نهر كوينغ.

وأعلنت وزارة الطوارئ المحلية على موقعها على شبكة الإنترنت، أن حافلة كانت في طريقها من بلدة سريتينسك إلى مدينة تشيتا، على بعد حوالي 6320 كم شرق موسكو، سقطت من جسر في نهر كوينجا.

وقالت الوزارة، إن خمس سيارات إسعاف هرعت إلى مكان الحادث لمساعدة الضحايا، كما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وذكر رئيس زابيكالسكى كراى، وهو إقليم اتحادي لروسيا حيث وقع الحادث، فى وقت سابق، أن حافلة ركاب انزلقت من الطريق السريع بالقرب من محطة سكة حديد كوينجا.

وفي الوقت نفسه، ذكرت خدمات الطوارئ المحلية، أن السيارة المقلوبة كانت حافلة سياحية تقل 43 شخصًا من بينهم السائق.